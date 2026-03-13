Ричмонд
КСИР заявил, что выпустил по Израилю и США ракеты с боеголовкой весом 2 тонны

Корпус стражей исламской революции утверждает, что атаковал Тель-Авив и Эйлат, а также несколько американский военных баз.

КАИР, 13 марта. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) использовал ракеты с боеголовкой весом 2 тонны в рамках очередного этапа операции против Израиля и США. Соответствующее заявление военных распространило гостелевидение исламской республики.

«В рамках 43-го этапа операции “Правдивое обещание — 4” мы атаковали базу 5-го флота ВМС США и ряд других американских военных баз, а также израильские города Тель-Авив и Эйлат. Для ударов мы использовали ракеты Khorramshahr с боеголовкой весом 2 тонны, а также ракеты Emad и Kheibar Shekan с боеголовками весом 1 тонну», — говорится в сообщении.