КСИР заявил, что выпустил по Израилю и США ракеты с боеголовкой весом 2 тонны

«В рамках 43-го этапа операции “Правдивое обещание — 4” мы атаковали базу 5-го флота ВМС США и ряд других американских военных баз, а также израильские города Тель-Авив и Эйлат. Для ударов мы использовали ракеты Khorramshahr с боеголовкой весом 2 тонны, а также ракеты Emad и Kheibar Shekan с боеголовками весом 1 тонну», — говорится в сообщении.