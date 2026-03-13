Армия Ирана пригрозила Израилю скорым уничтожением

Армия Ирана заявила, что уничтожение Израиля уже «близко».
Соответствующее заявление приводит агентство Tasnim.
«Несомненно, уничтожение сионистского режима и создание на территории Палестины независимого палестинского государства, в котором будут представлены все религии и конфессии, близко», — сказано в тексте.
Кроме того, Иран ранее пригрозил США устроить блэкаут на всём Ближнем Востоке.
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи между тем заявил, что Тегеран не откажется от мести за граждан, которые погибли в результате ударов США и Израиля.
