КСИР применил двухтонные ракеты против США и Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о проведении 43-го этапа операции «Правдивое обещание — 4», в ходе которого были нанесены удары по базе 5-го флота ВМС США, другим американским военным объектам, а также по израильским городам Тель-Авив и Эйлат.