КСИР применил двухтонные ракеты против США и Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о проведении 43-го этапа операции «Правдивое обещание — 4», в ходе которого были нанесены удары по базе 5-го флота ВМС США, другим американским военным объектам, а также по израильским городам Тель-Авив и Эйлат.

По данным гостелевидения Ирана, для атак применялись ракеты Khorramshahr с двухтонной боеголовкой, а также ракеты Emad и Kheibar Shekan с боеголовками весом в одну тонну.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с Ираном развивается очень стремительно, а Тегеран платит «очень большую цену». Выступая в Белом доме, он назвал происходящее успешным.

