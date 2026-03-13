«Оникс», «Калибр», «Циркон»: какими ракетными системами вооружены российские ВМС

Минобороны РФ показало кадры применения подводной лодкой «Казань» высокоточной противокорабельной ракеты «Оникс». В рамках учений в Баренцевом море российская субмарина поразила цель на удалении в 300 км. Помимо этого, на службе военно-морского флота России состоят манёвренные ракеты «Калибр» и гиперзвуковые малозаметные ракеты «Циркон». По словам экспертов, российские передовые средства поражения успешно прошли апробацию в боевых условиях и надёжно обеспечивают безопасность страны.
Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Казань» выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой «Оникс» в Баренцевом море. Видеокадрами применения высокоточных ракет поделилось в четверг Минобороны России.
«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер Северного флота “Казань” из подводного положения выполнил стрельбу крылатой ракетой “Оникс” по морской цели, обозначавшей корабль условного противника и находившейся на удалении до 300 километров», — говорится в сообщении военного ведомства.
По данным объективного контроля, как уточнили в Минобороны РФ, ракета успешно поразила плавучую мишень.
При этом к обеспечению стрельб и закрытию района привлекались также надводные корабли и морская авиация Северного флота.
Атомная подводная лодка К-561 «Казань».
В военном ведомстве также дополнили, что подлодка «Казань» проекта 885 М «Ясень-М» является субмариной четвёртого поколения. Она несёт на борту целый арсенал высокоточного оружия большой дальности, способного поражать цели как на земле, так и под водой.
В беседе с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко подчеркнул, что российский подводный флот играет особую роль в обеспечении безопасности России.
«Современная многоцелевая российская АПЛ обладает выдающимся арсеналом. В зависимости от задачи используются те или иные ракетные системы. Северный флот обладает и передовыми носителями, и средствами поражения. Проведённые в Баренцевом море учения это наглядно показывают», — подчеркнул эксперт.
«Оникс» и «Калибр».
Противокорабельная ракета 3М55 «Оникс» (в экспортном варианте — «Яхонт») была принята на вооружение ВМФ РФ 23 сентября 2002 года.
По данным производителя, стартовая масса «Оникса» составляет 3 т, максимальная дальность поражения целей — 300 км, вес боевой части — 200 кг, скорость полёта — до 2,7 тыс. км/ч.
Высокие скоростные и манёвренные характеристики ракеты достигаются за счёт прямоточного воздушно-реактивного маршевого двигателя и твёрдотопливной стартово-разгонной установки.
При этом «Оникс» может запускаться в любую погоду, не имеет ограничений по времени суток, на работу ракеты не влияют природно-климатические условия.
«Её (ракету. — RT) отличает полная автономность боевого применения, высокая сверхзвуковая скорость на всех участках полёта, возможность выбора различных траекторий (низковысотной и комбинированной), а также полная унификация для широкого ряда морских, авиационных и наземных носителей», — говорится в материалах «НПО машиностроения».
Пуск крылатой ракеты «Оникс» с БРК «Бастион».
Напомним, что с помощью ракет «Оникс» и ракетных комплексов «Бастион» Россия обеспечивает в том числе безопасность своих арктических акваторий и прибрежных территорий.
«Береговые ракетные комплексы “Бастион” со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами “Оникс” позволяют создавать в Арктике зоны ограничения доступа и манёвра и обеспечивать защиту побережья протяжённостью более 600 километров. … При этом она (ракета. — RT) практически неуловима для современных систем ПВО—ПРО и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров», — сообщает Минобороны России.
Параллельно российские военные применяют и другую высокоточную ракету морского базирования — «Калибр» (экспортное название Club).
«В отличие от “Оникса” “Калибр” является многоцелевой ракетой, предназначенной для поражения не только морских, но и наземных целей», — уточнил в беседе с RT военный эксперт Александр Хроленко.
Боевое крещение этого оружия произошло в ночь на 7 октября 2015 года в рамках помощи Сирийской Арабской Республике. Всего за период сирийской кампании, согласно данным МО России, по террористам было выпущено 100 крылатых ракет морского базирования.
Кроме того, с началом СВО «Калибр» приобрёл мировую известность. Согласно сообщениям Минобороны РФ, ракетный комплекс многократно применялся для ударов по стратегическим объектам, предприятиям украинского ВПК и командным пунктам противника.
Крылатая ракета «Калибр».
«Боевые качества “Калибра” делают его современным и эффективным оружием. Результаты его боевого применения это доказывают. Кроме того, ракета допускает оснащение специальной боевой частью, что превращает “Калибр” ещё и в тактическое ядерное оружие», — подчеркнул Александр Хроленко.
Гиперзвуковой «Циркон».
Между тем флагманом среди морских высокоточных средств поражения, применяемых российскими военными, является гиперзвуковая малозаметная крылатая ракета «Циркон».
Испытания боеприпаса проходили с 2020 по 2021 год, затем данные ракеты начали поступать в войска. Так, «Цирконами» вооружены атомные подводные лодки (АПЛ) проектов 885 «Ясень», 885 М «Ясень-М», 949АМ «Антей» и ряд других судов.
Уникальность ракеты заключается в том, что средства ПВО противника не способны обнаружить «Циркон» из-за её высокой скорости и применённых в конструкции технологий «стелс».
Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».
Об этом в эфире программы «Военная приёмка» на телеканале «Звезда» ранее заявил командир ракетно-артиллерийской боевой части фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Георгий Росляков.
«Стоящие на вооружении средства ПВО и ПРО вероятного противника не способны ни обнаружить, ни уж тем более поразить ракету за счёт её скоростных характеристик… На локаторах противники ракету не увидят, так как, помимо скоростей, в “Циркон” заложены технологии “стелс”, — объяснил военный.
Согласно официально озвученным данным, «Циркон» имеет скорость полёта 9 махов (2,7 км/с) и дальность поражения цели до 1,5 тыс. км.
Пуск из комплекса «Калибр».
В ходе спецоперации на Украине данные ракеты наряду с другими применялись ВС РФ для нанесения комбинированных ударов по критическим объектам ВСУ.
По словам Александра Хроленко, на сегодняшний день в зарубежных армиях отсутствуют прямые аналоги «Циркона».
«Циркон» — это могущественная морская гиперзвуковая ракета. Кроме России до создания гиперзвука дошли только Китай, Северная Корея и Иран. Больше ни одна страна в мире таким оружием не обладает", — заявил эксперт.
Эффективность доказана.
По мнению экспертов, наличие у России высокоточного ракетного оружия и его носителей позволяет обеспечивать безопасность страны, а в случае необходимости — нанести неотвратимый удар возмездия по неприятелю.
«Ракеты в арсеналах ВМФ прошли боевую апробацию в тех вооружённых конфликтах, с которыми приходилось сталкиваться России. Их эффективность была многократно подтверждена», — заявил Игорь Коротченко.
В свою очередь, Александр Хроленко отметил, что высокая скорость реагирования и устранения угрозы достигается в том числе за счёт многостороннего подхода и грамотной координации войск.
«Сила кроется во взаимодействии. Совместно работают авиация, армия, флот, все виды ракетного вооружения и артиллерии. С недавних пор к ним добавились ещё и войска беспилотных систем. Это идеальный вариант боевого применения», — резюмировал эксперт.