«Ъ»: экс-сенатора Савельева признали виновным в покушении на убийство

Коллегия присяжных заседателей в Тверском суде Москвы единогласно признала бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева виновным в покушении на убийство.

Как утверждает газета «Коммерсантъ», они сочли доказанной версию следствия о подготовке им убийства своего делового партнёра.

При этом отмечается, что сам Савельев вину отрицал. По его словам, расправу по собственной инициативе мог организовать его знакомый ветеран- «афганец» Юрий Нефедов, который его оговорил.

Ожидается, что обвинение запросит для фигурантов сроки 30 марта. По обвинению в подготовке несостоявшегося убийства грозит от восьми до десяти лет заключения.

В январе Генпрокуратура подала иск в Одинцовский суд с требованием взыскать с Савельева более 609 млн рублей.