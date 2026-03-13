«Хезболлах» заявила о ракетном ударе по израильскому городу

Ливанское движение «Хезболлах» заявило о нанесении ракетного удара по израильскому городу Кирьят-Шмона. В заявлении движения говорится, что удар был нанесён в четверг, 12 марта, в 21:30 в соответствии с ранее направленным предупреждением.
Подробности о пострадавших и разрушениях не приводятся.
Напомним, боевые действия между «Хезболлах» и Израилем возобновились в ночь на 2 марта после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Израиль наносит удары по Ливану, в результате которых, по официальным данным, погибли 570 человек, 1444 ранены, около 800 тысяч стали вынужденными переселенцами.
Ранее сообщалось, что система ПРО Израиля «Железный купол» перехватила лишь половину из 100 ракет, выпущенных ливанским движением «Хезболлах» 11 марта.
