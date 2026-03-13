В РЖД рассказали о самом длинном названии ж/д станции в России

В РЖД рассказали, что самое длинное название железнодорожной станции в России состоит из 40 знаков.
По информации РИА Новости, речь идёт о станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский.
При этом, по данным агентства, самые длинные однословные названия принадлежат станциям Энгельгардтовская в Смоленской области, Новоиерусалимская в Московской области, Новоалександровка на Сахалине, Екатериноградский в Кабардино-Балкарии, Старощербиновская в Краснодарском крае.
Ранее в Институте Пушкина рассказали, сколько слов насчитывает русский язык.
Кроме того, институт назвал самое длинное слово в русском языке.