В США заявили о потере самолёта-заправщика в небе над Ираком

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о потере в небе над Ираком одного из самолётов-заправщиков KC-135.

«Нам известно об исчезновении американского самолёта-заправщика KC-135. Спасательные работы продолжаются. В инциденте участвовали два самолёта. Один из них потерпел крушение на западе Ирака…» — говорится в заявлении.

При этом утверждается, что инцидент не был вызван ни действиями Тегерана, ни дружественным огнём.

5 марта американский военный самолёт уже потерпел крушение в Ираке.

Позже в L'Antidiplomatico писали, что Запад хочет скрыть правду о сбитых истребителях США.

