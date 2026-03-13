На Западе поразились последствиям ударов Ирана по Израилю

«В первые дни у них было очень много ракет, дронов и крылатых ракет. Но затем они смогли сократить их количество, потому что больше не нужно было насыщать систему ПВО. Их ракеты проходили очень легко. И именно это мы наблюдаем сегодня», — пояснил полковник.