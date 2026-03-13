На Западе поразились последствиям ударов Ирана по Израилю

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Иран сумел перегрузить системы ПВО Израиля и теперь относительно легко поражает цели в этой стране, заявил военный аналитик, полковник Генерального штаба швейцарской армии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
«Железный купол» и другие противоракетные системы Израиля на самом деле не сработали как следует. То есть они работали, но у иранцев была стратегия поражать системы ПВО, не одну, а несколько, и они быстро перегрузили израильскую противовоздушную оборону", — отметил он.
По словам Бо, сегодня Ирану удается решать военные задачи с меньшими затратами ресурсов, чем это было в первые дни конфликта.
«В первые дни у них было очень много ракет, дронов и крылатых ракет. Но затем они смогли сократить их количество, потому что больше не нужно было насыщать систему ПВО. Их ракеты проходили очень легко. И именно это мы наблюдаем сегодня», — пояснил полковник.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.