В Анапе ввели свободное посещение учебных заведений

КРАСНОДАР, 13 мар — РИА Новости. Возможность свободного посещения учебных заведений вводится в Анапе с 13 марта из-за участившихся угроз атак с применением БПЛА, сообщает глава города Светлана Маслова.
«В связи с участившимися угрозами применения БПЛА с 13 марта 2026 года вводим возможность свободного посещения школ, детсадов, учреждений допобразования, высших и средних учебных заведений. При этом все образовательные учреждения Анапы будут работать в штатном режиме», — говорится в сообщении Масловой в Telegram-канале.
Она уточнила, что решение, отправлять ребенка на учебу или нет, будут принимать родители, однако в случае оставления ребенка дома они обязаны уведомить педагогов. Каждый ученик будет получать темы для самостоятельного изучения и домашнее задание.
Как уточняет Маслова, все образовательные учреждения Анапы готовы к нештатным ситуациям. Коллективы прошли обучение и инструктажи, знают, как действовать в случае угрозы, в зданиях есть безопасные помещения, для детей обеспечены максимальные меры безопасности.
Глава города добавила, что, если за несовершеннолетним некому присмотреть, возможно, ему лучше находиться в учебном учреждении под контролем педагогов.