ВС США сообщили о потере самолета-заправщика KC-135 в Ираке

Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило потерю самолета-заправщика KC-135 в ходе операции против Ирана.

Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило потерю самолета-заправщика KC-135 в ходе операции против Ирана. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве, и в настоящее время ведутся спасательные работы.

По информации командования, инцидент произошел во время проведения операции под кодовым названием «Эпическая ярость». В ходе происшествия были задействованы два воздушных судна: одно из них разбилось на западе Ирака, в то время как второе смогло благополучно приземлиться.

«Центральному командованию известно о потере самолета-заправщика KC-135. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве во время операции “Эпическая ярость”, ведутся спасательные работы. К инциденту причастны два воздушных судна. Одно из них упало на западе Ирака, второе — благополучно приземлилось. Произошедшее не было связано ни с вражеским, ни с дружественным огнем», — говорится в сообщении командования в социальной сети X.

Операция «Эпическая ярость» является частью более широких военных действий США в регионе, направленных на обеспечение безопасности и стабильности. Потеря самолета-заправщика KC-135 подчеркивает риски, связанные с проведением операций в сложных и потенциально опасных условиях. В настоящее время не сообщается о пострадавших среди экипажа или других участников операции.

