Израиль нанес удары по командным центрам «Хезболлах»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по командным центрам ливанского шиитского движения «Хезболлах» в Бейруте и на юге Ливана. В заявлении подчёркивается, что проведено несколько волн атак по инфраструктуре движения.

Подробности о пострадавших и масштабах разрушений не приводятся.

Напомним, боевые действия между «Хезболлах» и Израилем возобновились в ночь на 2 марта после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Израиль наносит удары по Ливану, в результате которых, по официальным данным, погибли 570 человек, 1444 ранены, около 800 тысяч стали вынужденными переселенцами.

Ранее ливанское движение «Хезболлах» заявило о нанесении ракетного удара по израильскому городу Кирьят-Шмона. В заявлении движения говорится, что удар был нанесён в четверг, 12 марта, в 21:30 в соответствии с ранее направленным предупреждением.

