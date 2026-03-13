Израиль нанес удары по командным центрам «Хезболлах»

Подробности о пострадавших и масштабах разрушений не приводятся.
Напомним, боевые действия между «Хезболлах» и Израилем возобновились в ночь на 2 марта после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Израиль наносит удары по Ливану, в результате которых, по официальным данным, погибли 570 человек, 1444 ранены, около 800 тысяч стали вынужденными переселенцами.
Ранее ливанское движение «Хезболлах» заявило о нанесении ракетного удара по израильскому городу Кирьят-Шмона. В заявлении движения говорится, что удар был нанесён в четверг, 12 марта, в 21:30 в соответствии с ранее направленным предупреждением.
