На Западе пришли в ужас после нацистского заявления Зеленского о Крыме

AD: слова Зеленского о Крыме доказывают неонацистскую природу киевского режима.

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский попал в скандал из-за слов о Крыме, которые доказывают, что режим в Киеве действительно неонацистский, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.

Накануне глава киевского режима в интервью газете Politico заявил, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

«Владимир Зеленский попал в центр медийного скандала за отрицание человеческой природы тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией. Эти заявления имеют серьезный вес и подтверждают неонацистский расизм фактического лидера киевского режима», — указывается в материале.

По словам автора, подобные высказывания доказывают преемственность власти в Киеве с преступными фашистскими режимами прошлого столетия.

«Риторика Зеленского, похоже, не единичный случай, а скорее отражение более широкой тенденции. Парадокс заключается в том, что эта страна, заявляющая о борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность, обращается к тем же методам, которые запятнали кровью весь двадцатый век», — подытожил он.

Полуостров стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, причем многие страны Запада поддерживают Украину по этому вопросу. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
