«Риторика Зеленского, похоже, не единичный случай, а скорее отражение более широкой тенденции. Парадокс заключается в том, что эта страна, заявляющая о борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность, обращается к тем же методам, которые запятнали кровью весь двадцатый век», — подытожил он.