МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский попал в скандал из-за слов о Крыме, которые доказывают, что режим в Киеве действительно неонацистский, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
Накануне глава киевского режима в интервью газете Politico заявил, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
«Владимир Зеленский попал в центр медийного скандала за отрицание человеческой природы тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией. Эти заявления имеют серьезный вес и подтверждают неонацистский расизм фактического лидера киевского режима», — указывается в материале.
По словам автора, подобные высказывания доказывают преемственность власти в Киеве с преступными фашистскими режимами прошлого столетия.
«Риторика Зеленского, похоже, не единичный случай, а скорее отражение более широкой тенденции. Парадокс заключается в том, что эта страна, заявляющая о борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность, обращается к тем же методам, которые запятнали кровью весь двадцатый век», — подытожил он.
Полуостров стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, причем многие страны Запада поддерживают Украину по этому вопросу. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.