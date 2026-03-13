На Камчатке расчеты ракетных комплексов провели учение по защите побережья

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 марта. /ТАСС/. Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» полка береговой обороны Войск и Сил на северо-востоке России отработали учебные задачи по нанесению ударов по морским надводным целям в Авачинском заливе Тихого океана на Камчатке, сообщили ТАСС в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).
«По плану учения боевые машины совершили марш из пунктов дислокации в позиционные районы. На маршрутах следования подразделения, осуществляющие охранение колонн, отразили ряд диверсий условного противника и обеспечили безопасное выдвижение ракетных комплексов. По прибытии в позиционные районы экипажами были развернуты мобильные пусковые установки, ракетчики выполнили учебные пуски ракет по целям, имитирующим корабли десантного отряда условного противника, после чего оперативно сменили позиции», — рассказали в военном ведомстве.
Во время учения ракетчики отработали все виды обеспечения. Особое внимание было уделено вопросам маскировки и защиты от беспилотных летательных аппаратов.