КСИР рекомендовал арабским странам не размещать граждан США в своих гостиницах

РАБАТ, 13 марта. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) рекомендовал арабским государствам не размещать в своих гостиницах граждан США, а населению этих стран избегать мест сборов или скопления американцев, чтобы не подвергать себя опасности внезапных атак со стороны Ирана. Об этом говорится в заявлении разведслужбы КСИР.
КСИР советует «арабским братьям» «не размещать американцев в отелях и держаться подальше от мест их нахождения», говорится в заявлении, которое привело агентство Tasnim. Как утверждает разведслужба КСИР, США «намерены использовать жителей соседних арабских стран в качестве живого щита». Однако, добавили в корпусе, иранские силы «будут следить за американцами, выявлять их и наносить по ним удары».