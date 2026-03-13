КСИР рекомендовал арабским странам не размещать граждан США в своих гостиницах

РАБАТ, 13 марта. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) рекомендовал арабским государствам не размещать в своих гостиницах граждан США, а населению этих стран избегать мест сборов или скопления американцев, чтобы не подвергать себя опасности внезапных атак со стороны Ирана. Об этом говорится в заявлении разведслужбы КСИР.