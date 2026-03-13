Rai1: Российский танкер с топливом дрейфует у итальянского острова Лампедуза

Российский танкер якобы дрейфует в районе итальянского острова Лампедуза, расположенного к югу от Сицилии. Об этом сообщила новостная служба телерадиокомпании Rai1.
«В водах у Лампедузы без экипажа дрейфует российский танкер. Предполагается, что судно перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом», — говорится в сообщении в социальной сети X.
Телеканала опубликовал видеозапись. На ней видно, как над неким танкером действительно поднимается столб огня, напоминающий выброс пламени из хранилища. Но точная принадлежность танкера пока не выяснена.