Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Rai1: Российский танкер с топливом дрейфует у итальянского острова Лампедуза

По данным Rai1, российский танкер без экипажа дрейфует в водах у Лампедузы.

Источник: Комсомольская правда

Российский танкер якобы дрейфует в районе итальянского острова Лампедуза, расположенного к югу от Сицилии. Об этом сообщила новостная служба телерадиокомпании Rai1.

«В водах у Лампедузы без экипажа дрейфует российский танкер. Предполагается, что судно перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом», — говорится в сообщении в социальной сети X.

Телеканала опубликовал видеозапись. На ней видно, как над неким танкером действительно поднимается столб огня, напоминающий выброс пламени из хранилища. Но точная принадлежность танкера пока не выяснена.

Ранее KP.RU сообщал, что США попытались захватить нефтяной танкер под российским флагом в Северной Атлантике в рамках своей кампании по блокированию экспорта нефти из Венесуэлы. Судно, ранее известное как Bella-1, сумело прорваться через американскую морскую блокаду в Карибском бассейне.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше