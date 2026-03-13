Бессент рассказал, сколько США потратили на операцию в Иране

Как сообщает телеканал, «в интервью Бессент также упомянул, что война на данный момент стоила США около 11 миллиардов долларов».
Главе минфина США был задан вопрос о том, существует ли такая сумма затрат на боевые действия против Ирана, которые могли бы заставить его обратиться к президенту США Дональду Трампу и сказать, что война больше «не по карману». На это Бессент заявил: «абсолютно нет».
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.