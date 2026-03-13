Ричмонд
Бессент рассказал, сколько США потратили на операцию в Иране

Глава Минфина США Бессент: война с Ираном стоила около 11 миллиардов долларов.

НЬЮ-ЙОРК, 13 мар — РИА Новости. США потратили около 11 миллиардов долларов на операцию против Ирана, заявил глава минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу Sky News.

Как сообщает телеканал, «в интервью Бессент также упомянул, что война на данный момент стоила США около 11 миллиардов долларов».

Главе минфина США был задан вопрос о том, существует ли такая сумма затрат на боевые действия против Ирана, которые могли бы заставить его обратиться к президенту США Дональду Трампу и сказать, что война больше «не по карману». На это Бессент заявил: «абсолютно нет».

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

