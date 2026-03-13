Глава МИД Кубы поблагодарил Лаврова за поддержку

ГАВАНА, 13 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья сообщил, что 12 марта состоялись его телефонные разговоры с коллегами из России и Китая Сергеем Лавровым и Ван И.
Как написал Родригес Паррилья в Х, во время беседы с его «дорогим другом Сергеем Лавровым» было продолжено обсуждение, начатое во время недавнего визита главы МИД Кубы в Москву. Во время разговора стороны «сосредоточились на вопросах укрепления двусторонних связей в различных областях и отметили прекрасное состояние отношений», отметил кубинский министр.
«Я выразил благодарность за неизменную поддержку, которую министр Лавров оказывает в вопросе защиты нашего национального суверенитета и права Кубы на выбор собственной судьбы», — подчеркнул Родригес Паррилья.
Во время «дружеского телефонного разговора» с главой МИД КНР была подтверждена приверженность властей Кубы «дальнейшему укреплению отношений с Китаем и выведению их на более высокий уровень посредством реализации договоренностей, достигнутых руководителями [двух стран председателем КНР] Си Цзиньпином и [президентом Кубы Мигелем] Диас-Канелем», написал глава МИД карибской республики.
«Я выразил благодарность за предложения помощи Кубе, а также за заявления о поддержке и солидарности, которые подтверждают особый характер исторических связей между нашими двумя социалистическими странами», — подчеркнул Родригес Паррилья. Он сообщил также, что во время беседы обсуждалась «текущая региональная и международная ситуация с акцентом на необходимость соблюдения мира, международного права и [национального] суверенитета [государств]».
Ранее МИД России сообщил о телефонном разговоре Сергея Лаврова и Родригеса Паррильи. Министр иностранных дел РФ заявил о неприемлемости экономического и политического давления на Кубу со стороны США, выразил решительную поддержку защите суверенитета островного государства, говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.