Глава МИД Кубы поблагодарил Лаврова за поддержку

«Я выразил благодарность за предложения помощи Кубе, а также за заявления о поддержке и солидарности, которые подтверждают особый характер исторических связей между нашими двумя социалистическими странами», — подчеркнул Родригес Паррилья. Он сообщил также, что во время беседы обсуждалась «текущая региональная и международная ситуация с акцентом на необходимость соблюдения мира, международного права и [национального] суверенитета [государств]».