CBS: второй самолёт-заправщик США KC-135 был подбит и приземлился в Израиле

Второй американский самолёт-заправщик KC-135 был подбит, но приземлился в Израиле.
По данным журналистки телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс, экипаж первого, разбившегося, самолёта-заправщика состоял из шести человек.
Ранее Центральное командование ВС США сообщило об инциденте с двумя самолётами: один потерпел крушение на западе Ирака, а второй «благополучно приземлился». Утверждалось, что ЧП случилось не в результате вражеской атаки или огня по своим.
Идёт спасательная операция, о пострадавших или погибших пока информации нет.