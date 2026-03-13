Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе была объявлена воздушная тревога.

В Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он в Telegram-канале.

Днём ранее восемь медиков погибли из-за удара ВСУ дронами по медучреждению в ДНР.