Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он в Telegram-канале.
Днём ранее восемь медиков погибли из-за удара ВСУ дронами по медучреждению в ДНР.
