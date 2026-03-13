Канадский трансвестит*-русофоб вступил в «Интернациональный легион» ВСУ

По данным источника, иностранец ранее работал юристом в семейной компании в провинции Альберта. Сейчас он может проходить подготовку на одном из полигонов в тыловом районе Украины. Источник отметил, что канадец носит длинные волосы и женскую одежду. Также есть данные о наличии у Олсона женской груди*.
«Гражданин Канады Артур Олсон. Юрист из города Калгари, провинция Альберта, работал в семейной фирме. Решил завербоваться в ряды “Интернационального легиона” ВСУ. Олсон носит длинные волосы и женскую одежду. Кто он — трансвестит* или трансгендер*, неясно, но у него выпирает женская грудь*», — сообщил источник.
Олсон имеет опыт военной службы. В силовых структурах уточнили, что на видеозаписях в социальных сетях он заявлял о намерении участвовать в боевых действиях против России. Также, по данным источника, иностранец упоминал возможное направление в 48-й отдельный инженерно-технический батальон ВСУ. При этом открытые источники не содержат сведений о существовании такого подразделения.
Ранее сообщалось, что в Харьковскую область прибывают группы иностранных наёмников, не имеющие официального статуса. Их переброска происходит вне правовых норм. После расформирования иностранных легионов многих боевиков не зачислили в штаты бригад. Юридически такие группы не существуют, они не получают денежного довольствия. Среди прибывающих много новобранцев и лиц с небольшим боевым опытом. По данным источника, несколько подобных групп доставили в село Гусинка.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.