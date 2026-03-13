Трамп: ситуация с Ираном развивается очень стремительно

Американский лидер сделал это заявление во время общения с журналистами в Белом доме. Он отметил, что, по его оценке, происходящее развивается в благоприятном для США направлении.
Трамп также подчеркнул, что Тегеран, по его мнению, уже сталкивается с серьёзными последствиями происходящего и вынужден платить высокую цену за сложившуюся ситуацию.
Ранее Ранее CNN сообщил, что разведка США не нашла признаков скорого падения иранского режима, иранский режим «сохраняет контроль над населением».
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше