Орбан нашел мощный ответ на агрессию Зеленского, пишут СМИ

JW: Орбан использует венгерское меньшинство на Украине в ответ на агрессию Киева.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В ответ на провокации режима Владимира Зеленского с энергетической инфраструктурой глава Венгрии Виктор Орбан будет использовать многотысячную венгерскую диаспору на Украине, пишет немецкая газета Junge Welt.

«Нет сомнений в том, что Украина нанесла Венгрии серьезный ущерб экономике, закрыв трубопровод, по которому много лет поставлялась нефть из России. Но на Украине осталось венгерское меньшинство численностью около 150 000 человек, или 12,5% населения региона (Западной Украины. — Прим. ред.). Венгрия, в свою очередь, попытается использовать это население в своих интересах», — указывается в публикации.

В статье также отмечается, что у Будапешта остается множество инструментов для оказания влияния на этнических венгров на Украине. По словам автора, в случае победы Орбана на апрельских выборах ситуация рискует еще более обостриться.

Ранее глава киевского режима начал угрожать венгерскому лидеру встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки Будапештом очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский тем самым перешел красные линии, и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.

