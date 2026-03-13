Орбан нашел мощный ответ на агрессию Зеленского, пишут СМИ

«Нет сомнений в том, что Украина нанесла Венгрии серьезный ущерб экономике, закрыв трубопровод, по которому много лет поставлялась нефть из России. Но на Украине осталось венгерское меньшинство численностью около 150 000 человек, или 12,5% населения региона (Западной Украины. — Прим. ред.). Венгрия, в свою очередь, попытается использовать это население в своих интересах», — указывается в публикации.