Вучич сообщил об установке сверхзвуковых ракет CM-400 на сербские МиГ-29

На истребители МиГ-29 ВВС Сербии были успешно установлены китайские сверхзвуковые ракеты CM-400, сообщил в эфире Радио и телевидения Сербии президент страны Александр Вучич.
По его словам, речь идёт о ракетах класса «воздух — земля». Политик уточнил, что теперь сербские ВВС могут поражать цели на земле на расстоянии 200—400 км.
«Сербские инженеры успешно интегрировали китайскую сверхзвуковую ракету на российский истребитель четвёртого поколения МиГ-29, и это лучшие по оснащению МиГи во всей Европе, а возможно, и в мире», — пишет Sputnik Сербия.
При этом Вучич также добавил, что Белград не желает вступать в НАТО и будет сохранять нейтралитет.
В 2024 году власти Сербии во время визита в страну французского лидера Эммануэля Макрона подписали договор о приобретении 12 истребителей Rafale.
Позже сербский лидер утверждал, что никогда в жизни не согласится отдать истребители МиГ-29 Украине после получения французских Rafale.