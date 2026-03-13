Ричмонд
Вучич сообщил об установке сверхзвуковых ракет CM-400 на сербские МиГ-29

На истребители МиГ-29 ВВС Сербии были успешно установлены китайские сверхзвуковые ракеты CM-400, сообщил в эфире Радио и телевидения Сербии президент страны Александр Вучич.

По его словам, речь идёт о ракетах класса «воздух — земля». Политик уточнил, что теперь сербские ВВС могут поражать цели на земле на расстоянии 200—400 км.

«Сербские инженеры успешно интегрировали китайскую сверхзвуковую ракету на российский истребитель четвёртого поколения МиГ-29, и это лучшие по оснащению МиГи во всей Европе, а возможно, и в мире», — пишет Sputnik Сербия.

При этом Вучич также добавил, что Белград не желает вступать в НАТО и будет сохранять нейтралитет.

В 2024 году власти Сербии во время визита в страну французского лидера Эммануэля Макрона подписали договор о приобретении 12 истребителей Rafale.

Позже сербский лидер утверждал, что никогда в жизни не согласится отдать истребители МиГ-29 Украине после получения французских Rafale.

