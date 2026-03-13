Ричмонд
Глава Минфина США Бессент назвал сумму, затраченную на операцию в Иране

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Sky News сообщил, что операция против Ирана обошлась Соединённым Штатам примерно в 11 миллиардов долларов.

Отвечая на вопрос, может ли эта сумма заставить Вашингтон пересмотреть участие в конфликте, Бессент заявил: «Абсолютно нет».

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Иран отвечает ударами по израильской территории и американским военным базам в регионе.

Ранее сообщалось, что Скотт Бессент дал интервью британскому телеканалу Sky News, в котором сообщил, что США рассматривают возможность создания международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.

