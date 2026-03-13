Глава Минфина США Бессент назвал сумму, затраченную на операцию в Иране

Отвечая на вопрос, может ли эта сумма заставить Вашингтон пересмотреть участие в конфликте, Бессент заявил: «Абсолютно нет».
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Иран отвечает ударами по израильской территории и американским военным базам в регионе.
Ранее сообщалось, что Скотт Бессент дал интервью британскому телеканалу Sky News, в котором сообщил, что США рассматривают возможность создания международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.
