К поиску пропавших в Звенигороде подростков привлекли 140 человек

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Более 140 человек и 40 единиц различной техники работали на месте поиска пропавших в Звенигороде подростков, рассказали РИА Новости в отделении национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве и Московской области «Спас Град».
«На сегодняшний день на месте поиска работали 141 человек и 40 единиц различной техники», — сообщили в центре помощи.
Собеседник агентства отметил, что за дни поиска было исследовано около 10 тысяч квадратных метров Москвы-реки, основной упор поисковой операции сделан на акваторию реки и береговую линию.
По данным регионального главка МЧС, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. Были организованы поисково-спасательные работы. В среду в экстренных службах сообщили, что спасатели обнаружили в акватории Москвы-реки тело одного из троих подростков.