Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ответственный за стрельбу в Вирджинии не был в поле зрения властей США

ФБР: ответственный за стрельбу в Университете Норфолка не был известен.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Ответственный за стрельбу в университете Норфолка в Вирджинии не рассматривался правоохранительными органами США как возможный риск, заявило ФБР.

«У меня нет никакой информации, которая указывала бы на то, что он был известен (правоохранительным органам — ред.) или представлял собой продолжающуюся проблему», — сказала журналистам агент ФБР Доминик Эванс.

Она также подтвердила личность злоумышленника, которого зовут Мохамед Джаллох, и тот факт, что он был ранее осужден за попытку оказания материальной поддержки «Исламскому государству» (ИГ)*.

Инцидент со стрельбой произошел в четверг в Университете Старого Доминиона в штате Вирджиния. Двое пострадали, один человек скончался. Злоумышленник также мертв.

Глава ФБР Кэш Патель заявил, что бюро расследует инцидент как акт терроризма.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше