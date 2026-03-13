Ответственный за стрельбу в Вирджинии не был в поле зрения властей США

«У меня нет никакой информации, которая указывала бы на то, что он был известен (правоохранительным органам — ред.) или представлял собой продолжающуюся проблему», — сказала журналистам агент ФБР Доминик Эванс.
Она также подтвердила личность злоумышленника, которого зовут Мохамед Джаллох, и тот факт, что он был ранее осужден за попытку оказания материальной поддержки «Исламскому государству» (ИГ)*.
Инцидент со стрельбой произошел в четверг в Университете Старого Доминиона в штате Вирджиния. Двое пострадали, один человек скончался. Злоумышленник также мертв.
Глава ФБР Кэш Патель заявил, что бюро расследует инцидент как акт терроризма.
* Запрещенная в России террористическая организация.