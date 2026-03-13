Вучич заявил, что Сербия планирует построить крупную АЭС к 2041 году

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии, что ожидает строительства АЭС на территории страны в 2041 году.
«Мы должны построить АЭС, в 2041 году должны были бы её построить», — сказал политик.
При этом он добавил, что планирует провести встречу с представителями французской энергетической компании EDF.
Ранее министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович заявил, что Сербия планирует начать строительство первой АЭС к 2035 году.
