Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич заявил, что Сербия планирует построить крупную АЭС к 2041 году

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии, что ожидает строительства АЭС на территории страны в 2041 году.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии, что ожидает строительства АЭС на территории страны в 2041 году.

«Мы должны построить АЭС, в 2041 году должны были бы её построить», — сказал политик.

При этом он добавил, что планирует провести встречу с представителями французской энергетической компании EDF.

Ранее министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович заявил, что Сербия планирует начать строительство первой АЭС к 2035 году.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше