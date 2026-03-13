Россияне в Швейцарии жалуются на дискриминацию, заявило посольство

ЖЕНЕВА, 13 мар — РИА Новости. В посольство России в Берне от российских граждан поступают жалобы на откровенную дискриминацию со стороны швейцарских банков, российские дипломаты с 2022 года также сталкиваются с трудностями, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
«В посольство периодически поступают жалобы от проживающих в Швейцарии российских граждан на случаи откровенной дискриминации со стороны местных банков. Произвольно закрываются банковские счета, банки расторгают отношения с клиентами без объяснения причин», — сообщили в диппредставительстве.
При этом сложности касаются также и сотрудников посольства.
«С 2022 года посольство России в Швейцарии как учреждение и сотрудники посольства периодически сталкиваются с трудностями при открытии счетов и проведении банковских операций», — указали в дипмиссии.