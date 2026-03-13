Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне в Швейцарии жалуются на дискриминацию, заявило посольство

РИА Новости: в посольстве в Берне заявили о дискриминации россиян в Швейцарии.

Источник: © РИА Новости

ЖЕНЕВА, 13 мар — РИА Новости. В посольство России в Берне от российских граждан поступают жалобы на откровенную дискриминацию со стороны швейцарских банков, российские дипломаты с 2022 года также сталкиваются с трудностями, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

«В посольство периодически поступают жалобы от проживающих в Швейцарии российских граждан на случаи откровенной дискриминации со стороны местных банков. Произвольно закрываются банковские счета, банки расторгают отношения с клиентами без объяснения причин», — сообщили в диппредставительстве.

При этом сложности касаются также и сотрудников посольства.

«С 2022 года посольство России в Швейцарии как учреждение и сотрудники посольства периодически сталкиваются с трудностями при открытии счетов и проведении банковских операций», — указали в дипмиссии.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше