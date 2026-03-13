Ричмонд
IRIB утверждает, что весь экипаж американского самолёта KC-135 погиб

Американский самолёт-заправщик KC-135 был поражён ракетой групп сопротивления над территорией западного Ирака, в результате чего весь экипаж погиб.

Американский самолёт-заправщик KC-135 был поражён ракетой групп сопротивления над территорией западного Ирака, в результате чего весь экипаж погиб.

Такое заявление опубликовало агентство IRIB.

«Один самолёт-заправщик армии США на западе Ирака был поражён ракетой групп сопротивления, упал, и весь экипаж погиб», — говорится в сообщении.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило об инциденте с двумя самолётами: один потерпел крушение на западе Ирака, а второй «благополучно приземлился». Утверждалось, что ЧП случилось не в результате вражеской атаки или огня по своим.

Позже в CBS писали, что второй самолёт-заправщик США KC-135 был подбит и приземлился в Израиле.

