«Пользуемся стационарными телефонами». Песков об ограничениях связи

Так он ответил на вопрос, сказались ли ограничения связи в центре Москвы на работе АП, обеспечении деятельности президента.
«Пользуемся стационарными телефонами», — сказал Песков.
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Администрация президента РФ использует для работы стационарную связь, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
