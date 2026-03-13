Ричмонд
«Пользуемся стационарными телефонами». Песков об ограничениях связи

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Администрация президента РФ использует для работы стационарную связь, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Так он ответил на вопрос, сказались ли ограничения связи в центре Москвы на работе АП, обеспечении деятельности президента.

«Пользуемся стационарными телефонами», — сказал Песков.

