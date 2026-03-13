Трамп потребовал от главы ФРС Пауэлла снизить процентные ставки

Ранее Дональд Трамп назвал главным приоритетом предотвращение появления у Ирана ядерного оружия. По его словам, эта цель для него важнее, чем рост доходов от нефтедобычи, который приносит выгоду американским компаниям. Президент подчеркнул, что США являются крупнейшим производителем нефти. Однако, как он заявил, остановить «империю зла» важнее, чем зарабатывать на росте цен.