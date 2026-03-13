Bloomberg: США, ЕС и Япония планируют переговоры о сделке по полезным ископаемым

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Япония и Европейский союз в ближайшие недели могут объявить о планах по созданию основы для нового торгового соглашения в сфере критически важных полезных ископаемых. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.