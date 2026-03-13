Ричмонд
Bloomberg: США, ЕС и Япония планируют переговоры о сделке по полезным ископаемым

Тему о торговом соглашении сторон включили в повестку саммита Группы семи, сообщило агентство.

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Япония и Европейский союз в ближайшие недели могут объявить о планах по созданию основы для нового торгового соглашения в сфере критически важных полезных ископаемых. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, торговый представитель США Джеймисон Грир намерен начать переговоры с Брюсселем и Токио по торговому соглашению в апреле, вскоре после окончания периода сбора соглашений заинтересованных сторон, который должен завершиться 19 марта.

Как сообщил агентству один из источников, объявление о планах США и Японии может совпасть с визитом премьер-министра Японии Санаэ Такаити в Белый дом, запланированным также на 19 марта.

Отмечается, что тема переговоров о торговом соглашении сторон включена в повестку саммита Группы семи (G7).

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщало, что страны G7 обсуждают возможность заключить торговое соглашение по критически важным минералам с целью снижения зависимости от Китая.

