Иран утверждает, что самолет-заправщик США был сбит над западным Ираком

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о потере самолета-заправщика KC-135 в ходе военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. В командовании утверждают, что инцидент не был связан «ни с вражеским, ни с дружественным огнем», и подчеркивают, что ведут спасательные работы.