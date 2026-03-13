Иран утверждает, что самолет-заправщик США был сбит над западным Ираком

«Самолет-заправщик США был сбит ракетой, запущенной группами иракского сопротивления на западе Ирака. Самолет разбился, весь экипаж погиб», — утверждают иранские военные.
В Ираке эту информацию пока не комментировали.
Ранее Центральное командование ВС США сообщило о потере самолета-заправщика KC-135 в ходе военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. В командовании утверждают, что инцидент не был связан «ни с вражеским, ни с дружественным огнем», и подчеркивают, что ведут спасательные работы.
