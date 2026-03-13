На Западе рассказали о мощном ответе Орбана на агрессию Зеленского

По данным издания, Киев нанёс Будапешту серьёзный экономический ущерб, перекрыв трубопровод для российской нефти. При этом на Украине проживает около 150 тысяч этнических венгров, составляющих 12,5% населения региона. У Венгрии остаются рычаги влияния на эту общину.