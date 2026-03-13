Немецкая газета Junge Welt пишет, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на действия Украины с энергетической инфраструктурой намерен использовать многотысячную венгерскую диаспору на Западной Украине.
По данным издания, Киев нанёс Будапешту серьёзный экономический ущерб, перекрыв трубопровод для российской нефти. При этом на Украине проживает около 150 тысяч этнических венгров, составляющих 12,5% населения региона. У Венгрии остаются рычаги влияния на эту общину.
«Венгрия, в свою очередь, попытается использовать это население в своих интересах», — пишет издание.
Автор также отмечает, что если Орбан победит на апрельских выборах, ситуация может ещё больше обостриться.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не считает, что его слова о встрече с боевиками ВСУ в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана являются чрезмерными.
