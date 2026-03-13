Эксперт предрек экологическую катастрофу в Арктике из-за конфликта в Иране

По мнению Воротникова, этот процесс вызовет очень серьезные последствия, поскольку продуктом сгорания является черный углерод — сажа. И как прогнозируют специалисты, сажа выпадет именно в районе Северного полюса, в российской Арктике. В результате ускорится таяние льда, что отразится на климатических и экологических условиях в Арктике, а впоследствии и всей планеты. Кроме того, отметил эксперт, это скажется на биоразнообразии — вызовет гибель животных. В результате происходящее сегодня отразится на состоянии климата.