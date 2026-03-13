«Ведомости»: Т-банк запустил переводы в рассрочку

Т-банк запустил переводы денег в рассрочку. Теперь клиенты банка могут переводить деньги другим людям, даже если в моменте на дебетовой карте нет всей суммы.
Об этом пишет газета «Ведомости», отмечая, что функция доступна с лимита кредитной карты.
«Получателю средства придут сразу, а отправитель может возвращать их ежемесячно равными частями в срок до двух лет без процентов на сумму рассрочки, но с комиссией», — говорится в статье.
Уточняется, что клиентам без подписки переводы в рассрочку доступны до 50 тыс. рублей, с сервисом Pro — до 100 тыс. рублей и с Premium — до 150 тыс. рублей.
Ранее адвокат Макка Салигова предупредила о последствиях «ошибочного» перевода на карту.
Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский между тем в беседе с RT напомнил, что банки могут ограничивать выдачу наличных через банкоматы.