«Ведомости»: Т-банк запустил переводы в рассрочку

Т-банк запустил переводы денег в рассрочку. Теперь клиенты банка могут переводить деньги другим людям, даже если в моменте на дебетовой карте нет всей суммы.

Об этом пишет газета «Ведомости», отмечая, что функция доступна с лимита кредитной карты.

«Получателю средства придут сразу, а отправитель может возвращать их ежемесячно равными частями в срок до двух лет без процентов на сумму рассрочки, но с комиссией», — говорится в статье.

Уточняется, что клиентам без подписки переводы в рассрочку доступны до 50 тыс. рублей, с сервисом Pro — до 100 тыс. рублей и с Premium — до 150 тыс. рублей.

Ранее адвокат Макка Салигова предупредила о последствиях «ошибочного» перевода на карту.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский между тем в беседе с RT напомнил, что банки могут ограничивать выдачу наличных через банкоматы.