RAI: российский танкер дрейфует в районе Лампедузы

Российский танкер дрейфует в районе итальянского острова Лампедуза к югу от Сицилии.
Об этом в соцсети Х сообщила новостная передача TG1 первого канала итальянской телерадиокомпании RAI.
«В водах у Лампедузы без экипажа дрейфует российский танкер. Предполагается, что судно перевозит 900 т дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом», — говорится в публикации.
Утром 3 марта газовоз Arctic Metagaz под российским флагом с экипажем из 30 моряков был атакован морскими и воздушными дронами в нейтральных водах в акватории центральной части Средиземного моря в 168 морских милях к юго-востоку от побережья острова Мальта.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова позже назвала нападение на Arctic Metagaz терактом и военным преступлением.