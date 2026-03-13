Ричмонд
RAI: российский танкер дрейфует в районе Лампедузы

Российский танкер дрейфует в районе итальянского острова Лампедуза к югу от Сицилии.

Российский танкер дрейфует в районе итальянского острова Лампедуза к югу от Сицилии.

Об этом в соцсети Х сообщила новостная передача TG1 первого канала итальянской телерадиокомпании RAI.

«В водах у Лампедузы без экипажа дрейфует российский танкер. Предполагается, что судно перевозит 900 т дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом», — говорится в публикации.

Утром 3 марта газовоз Arctic Metagaz под российским флагом с экипажем из 30 моряков был атакован морскими и воздушными дронами в нейтральных водах в акватории центральной части Средиземного моря в 168 морских милях к юго-востоку от побережья острова Мальта.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова позже назвала нападение на Arctic Metagaz терактом и военным преступлением.

