Reuters: Доходы бюджета РФ в марте могут вырасти вдвое из-за войны в Иране

— Цены на нефть выросли из-за войны на Ближнем Востоке: фьючерсы на Brent поднимались выше 119 долларов за баррель, потом опускались ниже 100 долларов. Но они опять торгуются выше этой отметки из-за атак Ирана на нефтяные и транспортные объекты, — говорится в статье.