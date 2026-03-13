Reuters: Доходы бюджета РФ в марте могут вырасти вдвое из-за войны в Иране

По итогам марта доходы российского бюджета от налога на добычу полезных ископаемых могут вырасти почти вдвое. Об этом в четверг, 12 марта, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на расчеты.
Налог принесет почти 590 миллиардов рублей при сохранении текущих цен на нефть — это почти в два раза больше, чем 300 миллиардов в феврале и 314 миллиардов в январе.
— Цены на нефть выросли из-за войны на Ближнем Востоке: фьючерсы на Brent поднимались выше 119 долларов за баррель, потом опускались ниже 100 долларов. Но они опять торгуются выше этой отметки из-за атак Ирана на нефтяные и транспортные объекты, — говорится в статье.
После начала войны цена российской нефти для налогообложения впервые с января 2025 года значительно превысила бюджетный целевой показатель, отметило Reuters.
Цены на нефть достигли 100 долларов за баррель после того как новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сообщил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым для оказания давления на Соединенные Штаты. Об этом 12 марта сообщил портал CNBC.