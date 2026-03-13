Итальянское издание AntiDiplomatico пишет, что Владимир Зеленский оказался в центре скандала из-за заявления о жителях Крыма, поддержавших воссоединение с Россией.
В интервью Politico он назвал их «не людьми». По мнению автора, это подтверждает неонацистскую сущность киевского режима и его преемственность с фашистскими режимами прошлого.
«Владимир Зеленский попал в центр медийного скандала за отрицание человеческой природы тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что риторика Зеленского отражает общую тенденцию, а Украина, борющаяся за суверенитет, использует методы, запятнавшие XX век.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на действия Украины с энергетической инфраструктурой намерен использовать многотысячную венгерскую диаспору на Западной Украине.
