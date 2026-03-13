Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский попал в скандал из-за слов о Крыме

Итальянское издание AntiDiplomatico пишет, что Владимир Зеленский оказался в центре скандала из-за заявления о жителях Крыма, поддержавших воссоединение с Россией.

Итальянское издание AntiDiplomatico пишет, что Владимир Зеленский оказался в центре скандала из-за заявления о жителях Крыма, поддержавших воссоединение с Россией.

В интервью Politico он назвал их «не людьми». По мнению автора, это подтверждает неонацистскую сущность киевского режима и его преемственность с фашистскими режимами прошлого.

«Владимир Зеленский попал в центр медийного скандала за отрицание человеческой природы тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что риторика Зеленского отражает общую тенденцию, а Украина, борющаяся за суверенитет, использует методы, запятнавшие XX век.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на действия Украины с энергетической инфраструктурой намерен использовать многотысячную венгерскую диаспору на Западной Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше