У итальянской Лампедузы дрейфует российский танкер без экипажа, сообщает TG1

«В водах у Лампедузы без экипажа дрейфует российский танкер. Предполагается, что судно перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом», — говорится в сообщении.
Ранее китайский балкер Heilan Journey резко увеличил скорость, покидая район ракетного удара в Ормузском проливе. После атаки загоревшиеся суда начали эвакуацию команд. Сам Heilan Journey, как утверждается, не пострадал. Сначала сухогруз сбавил ход, затем развернулся и стал уходить из опасной зоны на предельной для себя скорости.
