РФ проведёт 19 марта телемост для представителей 40 стран по преступлениям ВСУ

Россия проведёт 19 марта международный телемост для представителей более 40 государств, посвящённый преступлениям украинских формирований в Белгородской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по спорткомплексу в Масловой Пристани.

Источник: Life.ru

«Восстанавливаем подробности преступления», — написал посол в своём Telegram-канале. Он подчеркнул, что удар по гражданскому объекту унёс жизни трёх мирных жителей, ещё 11 человек пострадали.

По словам посла, если бы обстрел случился на пару часов позже, в здании находились бы дети, пришедшие на занятия гимнастикой, волейболом и единоборствами.

"Если бы удар был нанесён всего на пару часов позже, жертв могло быть многократно больше, среди них могли оказаться дети, которые как обычно к 14 часам приходили заниматься гимнастикой, играть в волейбол, изучать восточные единоборства, — добавил Мирошник.

Ранее Министерство обороны России заявило о гибели восьми медицинских работников в результате атаки беспилотников. Инцидент произошёл 10 марта на территории Донецкой Народной Республики. Помимо погибших, ещё десять специалистов получили ранения различной степени тяжести. Нападению подверглось гражданское лечебное учреждение, использование госпиталя в целях обороны никогда не практиковалось.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.