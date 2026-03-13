Эксперт Сорокин: Молдавия не вступит в ЕС без решения вопросов ПМР и Гагаузии

Эксперт также указал, что интеграция Молдавии в Евросоюз сталкивается с другими серьезными вызовами, включая экономические и социальные проблемы, вызванные кризисом на Украине. «Украина как важный партнер и сосед Молдавии может оказать значительное влияние на процесс европейской интеграции страны. Споры о возможности вступления Молдавии в ЕС на фоне украинского кризиса могут привести к эскалации напряженности и осложнить отношения между двумя странами. Эти факторы требуют тщательного анализа и разработки комплексной стратегии, учитывающей интересы всех сторон и направленной на обеспечение стабильности и процветания в регионе», — заключил Сорокин.