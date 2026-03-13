Эксперт Сорокин: Молдавия не вступит в ЕС без решения вопросов ПМР и Гагаузии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вступление Молдавии в Евросоюз невозможно без урегулирования ряда вопросов, в том числе реинтеграции Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и статуса Гагаузской автономии. Об этом в разговоре с ТАСС сказал руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.
Он пояснил, что президент Молдавии Майя Санду недавно акцентировала внимание на необходимости вывода российских миротворцев как на ключевом условии реинтеграции Приднестровья, что является неотъемлемым этапом на пути к европейской интеграции страны. Однако, помимо приднестровского вопроса, существует еще один значимый аспект, требующий тщательного рассмотрения — это статус и перспективы Гагаузской автономии.
«Перспективы интеграции Молдавии в Европейский Союз зависят от решения ряда сложных вопросов, включая реинтеграцию Приднестровья и урегулирование статуса Гагаузии. Без урегулирования этих вопросов Молдавия вряд ли станет частью ЕС», — считает эксперт.
По его словам, Гагаузия требует особого внимания в контексте интеграционных процессов, поскольку на референдуме 2014 года большинство жителей региона высказались за сохранение автономии и возможность внешнего самоопределения в случае утраты государственности Молдавии, а также за вступление Молдавии в Таможенный союз. Этот референдум, по мнению Сорокина, несмотря на признание его незаконным Конституционным судом Молдавии, демонстрирует стремление гагаузского народа к сохранению своей культурной и политической идентичности.
Эксперт также указал, что интеграция Молдавии в Евросоюз сталкивается с другими серьезными вызовами, включая экономические и социальные проблемы, вызванные кризисом на Украине. «Украина как важный партнер и сосед Молдавии может оказать значительное влияние на процесс европейской интеграции страны. Споры о возможности вступления Молдавии в ЕС на фоне украинского кризиса могут привести к эскалации напряженности и осложнить отношения между двумя странами. Эти факторы требуют тщательного анализа и разработки комплексной стратегии, учитывающей интересы всех сторон и направленной на обеспечение стабильности и процветания в регионе», — заключил Сорокин.