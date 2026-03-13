В Италии просят начать процесс против менеджеров Amazon из-за неуплаты налогов

РИМ, 13 марта. /ТАСС/. Прокуратура Милана потребовала начать процесс против четырех менеджеров Amazon за неуплату европейским отделением компании налогов. Как пишет агентство ANSA, речь идет о несоблюдении изменения фискального и таможенного регламента ЕС, что позволило не выплатить в период с 2019 по 2021 годы НДС на сумму €1,2 млрд.
Запросу прокуратуры предшествовало расследование Финансовой гвардии Италии. Ранее компания достигла мирового соглашения с итальянской налоговой службой о выплате €527 млн.
В компании заявили о несправедливых преследованиях и намерении защищаться от необоснованных обвинений. Решение о начале процесса должен принять судья предварительного следствия.
Amazon, как и другие крупные иностранные компании, неоднократно подвергалась в Италии многомиллионным штрафам за разного рода фискальные нарушения и злоупотребления на рынке.