В Италии просят начать процесс против менеджеров Amazon из-за неуплаты налогов

РИМ, 13 марта. /ТАСС/. Прокуратура Милана потребовала начать процесс против четырех менеджеров Amazon за неуплату европейским отделением компании налогов. Как пишет агентство ANSA, речь идет о несоблюдении изменения фискального и таможенного регламента ЕС, что позволило не выплатить в период с 2019 по 2021 годы НДС на сумму €1,2 млрд.