Российский морпех рассказал, как ВСУ используют церкви

ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Боевики ВСУ в зоне боевых действий используют здания церквей в качестве опорных пунктов, рассказал РИА Новости стрелок 177-го гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск РФ «Центр», с позывным «Лис».
По словам морского пехотинца, такие случаи фиксировались во время боёв за населённые пункты, там противник размещал позиции в религиозных сооружениях.
«Для них это не святое место. Они могут занимать такие здания и устраивать там свои опорные пункты. Для нас, конечно, это настоящее кощунство, но для них церкви становятся обычными укреплёнными позициями», — рассказал морпех.