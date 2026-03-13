Al Hadath: город в центральной части Ирана подвергся бомбардировке с воздуха

РАБАТ, 13 марта. /ТАСС/. Несколько ударов с воздуха были нанесены по одному из крупнейших городов центральной части Ирана — Араку. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
По его информации, мощной бомбардировке подвергся город Арак в центре страны. Уточняется, что целью атаки «стал объект в пределах города».
О возможных разрушениях или пострадавших при атаке данных пока не имеется.
