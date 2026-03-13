Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Hadath: город в центральной части Ирана подвергся бомбардировке с воздуха

Данные о возможных разрушениях или пострадавших не приводятся.

РАБАТ, 13 марта. /ТАСС/. Несколько ударов с воздуха были нанесены по одному из крупнейших городов центральной части Ирана — Араку. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его информации, мощной бомбардировке подвергся город Арак в центре страны. Уточняется, что целью атаки «стал объект в пределах города».

О возможных разрушениях или пострадавших при атаке данных пока не имеется.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше