В США заявили о смене курса в отношении России

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США коренным образом пересмотрели позицию по санкциям за покупку российской нефти, фактически разрешив её продажу, что привело к росту цен.

При этом, по его словам, Вашингтон бессилен перед Ираном, который блокирует Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти из Персидского залива. Джонсон отметил, что ни США, ни их союзники, например Филиппины (94% нефти которых идёт через пролив), не могут его открыть.

«Соединенные Штаты изменили свою позицию — вместо того чтобы говорить: “Вы должны соблюдать все эти санкции против России”, — они заявили: “Мы снимаем санкции, чтобы Россия теперь могла продавать нефть”, — сказал Джонсон.

Иран предупредил, что уничтожит любого, кто попытается пройти. Ранее глава Минэнерго США разрешил Индии закупать российскую нефть, но подчеркнул, что санкции с Москвы не снимаются.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Sky News сообщил, что операция против Ирана обошлась Соединённым Штатам примерно в 11 миллиардов долларов.

