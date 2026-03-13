В США заявили о смене курса в отношении России

При этом, по его словам, Вашингтон бессилен перед Ираном, который блокирует Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти из Персидского залива. Джонсон отметил, что ни США, ни их союзники, например Филиппины (94% нефти которых идёт через пролив), не могут его открыть.
«Соединенные Штаты изменили свою позицию — вместо того чтобы говорить: “Вы должны соблюдать все эти санкции против России”, — они заявили: “Мы снимаем санкции, чтобы Россия теперь могла продавать нефть”, — сказал Джонсон.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Sky News сообщил, что операция против Ирана обошлась Соединённым Штатам примерно в 11 миллиардов долларов.
