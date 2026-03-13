В США заявили о смене курса в отношении России

При этом, по его словам, Вашингтон бессилен перед Ираном, который блокирует Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти из Персидского залива. Джонсон отметил, что ни США, ни их союзники, например Филиппины (94% нефти которых идёт через пролив), не могут его открыть.