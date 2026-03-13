Ричмонд
В Госдуме предложили ввести видеофиксацию сделок с недвижимостью

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости предложил ввести в России обязательную видеофиксацию всех сделок с недвижимостью.

По его словам, покупка или продажа жилья — это шаг, в котором ошибка или злой умысел могут стоить человеку «всего, что он копил десятилетиями».

«Поэтому нотариусы должны вести видеофиксацию при удостоверении всех сделок с недвижимостью», — подчеркнул парламентарий.

При этом он добавил, что данные видеоматериалы необходимо хранить в течение всего срока давности по делам о мошенничестве, чтобы они были доступны правоохранителям, когда возникнет необходимость.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал о рисках при покупке дачи.

Директор Автономной некоммерческой организации «Региональный институт территориального и отраслевого развития» Борис Селецкий также рассказал, в каких отраслях россиянам проще всего получить бесплатное жильё.