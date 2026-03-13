Саудовская Аравия заявила об уничтожении 28 иранских БПЛА за полчаса

КАИР, 13 марта. /ТАСС/. Силы ПВО Саудовской Аравии за минувшие полчаса сбили 28 иранских беспилотников, вошедших в воздушное пространство страны. Об этом сообщило Министерство обороны королевства.
По его данным, были уничтожены три группы дронов численностью 12, 9 и 7 аппаратов. Данных о том, где именно были сбиты БПЛА и какую цель они должны были поразить, не приводится.
