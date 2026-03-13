Ричмонд
США разрешили продажу российской нефти

Соединённые Штаты разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погружённых на суда по состоянию на 12 марта.

Информация об этом появилась на сайте управления по контролю за иностранными активами OFAC.

«Управление… выдаёт связанную с Россией генеральную лицензию…, “разрешающую поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загружённых на суда по состоянию на 12 марта 2026 года”, — говорится в заявлении.

При этом ранее глава американского Минэнерго Крис Райт утверждал, что Вашингтон не намерен снимать санкции с российской нефти.

